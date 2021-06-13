Türkiye 13 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 214 bin 957 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447, can kaybı 48 bin 721 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Haziran 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 214 bin 957 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 454 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 53 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e çıktı.

Toplam test sayısı 57 milyon 4 bin 499'a ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447, vefat sayısı 48 bin 721, ağır hasta sayısı 952 oldu.