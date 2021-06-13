2015-2016 yıllarında vergi rekortmenleri listesinde yer alan iş insanı fakirlik belgesi aldı

BARTIN'da 2015-2016 yıllarında vergi rekortmenleri listesinde bulunan iş insanı Mehmet Bulut, devletten alacaklarını tahsil edemediğini ileri sürdü. Mal varlığı üzerinde haciz bulunan iş insanı Bulut, pandemi döneminde iş yapamadığını belirterek fakirlik belgesi aldı.

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1999 yılında inşaat işleri yaparak ticaret hayatına başlayan ve 10 yıl sonra Özbulut Yapı İnşaat Şirketini kuran Trabzonlu iş insanı Mehmet Bulut; Bartın, Düzce ve Zonguldak'ta aldığı ihalelerle hızla büyüyerek milyonlarca lira ciroya ulaştı.

İş insanı, 2015 yılında Bartın vergi rekortmenleri listesine üçüncü sıradan girerek Maliye Bakanlığından teşekkür beratıyla ödüllendirildi.

2016'daki vergi rekortmenleri listesinde ise 6. olan iş insanı Bulut, 2018 yılında doların yükselmesi nedeniyle işlerinin bozulduğunu ve '18 devlet kurumundan alacağı olan 13.5 milyon TL'yi tahsil edemediğini' söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde borçlarını ödeyemeyince yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılıp yaklaşık 40 milyon liralık haciz işlemlerine maruz kaldığını söyleyen Bulut, bütün mal varlığının üzerinde haciz kararı bulunduğunu ve geçinemediğini belirterek mahalle muhtarına fakir kağıdı almak için başvuru yaptı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardımlarından da faydalanan Mehmet Bulut, sosyal medya hesabından aldığı fakir kağıdını ve vergi rekortmeni ödülünü paylaştı ve AK Partiden istifa ettiğini açıkladı. (İsmail Akduman - Sözcü)