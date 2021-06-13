Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasının yıkımına bayramda başlanacak

Arama motoru Google'de 'dünyanın en saçma binası' olarak gösterilen Kahramanmaraş'taki sarı, mavi ve kırmızı renkli binaya ilk kazma Kurban Bayramı'nda vurulacak.

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KAHRAMANMARAŞ'ın merkezi konumunda yer alan Özel İdare İş Merkezi binası, hem sarı, mavi ve kırmızı rengi hem de mimari yapısıyla kısa sürede kentin simgesi haline gelen bina, birçok noktadan da rahatlıkla görülebiliyor.

Bina, ününü ülke sınırlarını aşarak arama motoru Google'de 'dünyanın en saçma binası' yazıldığında görsellerde yapılan aramada ilk sıralarda çıkıyor.

İş yerlerinin dışında Onikişubat Kaymakamlığının da yer aldığı binaya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin planladığı 'şehir meydanı' projesi kapsamında yıkım kararı alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, özel idare binasını ve çevresinin yıkılarak şehir meydanı haline getireceklerini belirterek, "Kentin en merkezi yeri olan özel idare binamız ve adliye binamız yaklaşık 40 dönümlük bir alana sahip. Burada çok uzun süreli çalışma yaptık. Özel idare binasının fonksiyonel olmaması ve şehir siluetinin olmaması nedeniyle kentin kamuoyunda yıkılması konusunda çok ciddi bir fikir birliği oluştu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile çalışma yaptık. Bakanlığımız burayı kentsel dönüşüm alanı ilan etti. Eskiden adliye binası ve daha sonra emniyet binası olarak kullanılan binanın yıkım işlerine başladık. İl özel idare binamızın yıkım sürecine başlandı. Binadaki iş yerlerindekilere Kurban Bayramı'na kadar süre verdik. Taşıma bedeli olarak onlara aynı zamanda destek verdik. İnşallah bayramda da bu binanın yıkımına başlayacağız" dedi.