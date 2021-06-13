Çin'den G7 ülkelerine sert tepki: O günler geride kaldı

G7 zirvesinde alınan bazı kararlara ve yapılan açıklamalara tepki gösteren Çin, "Küresel kararların küçük bir grup tarafından dikte edildiği günler çoktan geride kaldı" açıklamasını yaptı.

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G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları; küresel zorlukları, uluslararası sorunları ve Çin ile Rusya gibi ortak dış politika önceliklerini ele almak için İngiltere'nin Cornwall kentinde 3 günlük zirve için bir araya geldi.

7 ülkenin lideri; gelişmekte olan ülkelerin yeni yollar, demiryolları, limanlar ve iletişim ağları gibi altyapılarını iyileştirmek için Çin'in 'Bir Kuşak, Bir Yol' projesine alternatif olacak bir finansman destek planı oluşturulmasında mutabık kaldı.

Biden: "Çin'in yaptığı borç diplomasisi"

Çin'in 'Bir Kuşak, Bir Yol' programının az sayıda ülkede ulaşım altyapısına iyileştirme finansmanı sağladığı ancak bazı ülkelerin ise borcunu arttırdığına yönelik eleştirilerin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in bu programını 'borç diplomasisi' olarak nitelendirdi.

G7 liderleri, bu doğrultuda 'değer odaklı, yüksek standartlı ve şeffaf bir ortaklık' teklif edeceklerini söyledi.

Biden tarafından önerilen 'Dünya İçin Daha İyisini İnşa Et' adlı destek planının Çin'e meydan okuyacağı ve daha kaliteli bir alternatif olacağı belirtildi.

Merkel: "Henüz finansman aşamasındayız"

Öte yandan; G7'nin altyapı destek planını nasıl finanse edileceğine dair ayrıntılar belirsizliğini koruyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, grubun destek girişimi için henüz bir finansman ortaya koyma aşamasında olmadığını söyledi.

Çin'den tepki geldi

Konu ile ilgili açıklama yapan Pekin yönetimi, "Küresel kararların küçük bir grup tarafından dikte edildiği günler çoktan geride kaldı. Büyük-küçük, güçlü-zayıf, fakir-zengin tüm ülkelerin eşit olduğuna ve bu tür meselelerin tüm ülkelerin istişaresi ile ele alınması gerektiğine inanıyoruz" denildi. (Haber 7)