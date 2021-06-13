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Faslılar İsrail Büyükelçisi'ne aylardır kiralık bina vermiyor

Faslılar İsrail Büyükelçisi'ne aylardır kiralık bina vermiyor

Fas'ın başkenti Rabat'ta elçilik olarak kullanmak için kiralık bina arayan İsrail, henüz bir sonuca ulaşamadı. Faslıların İsrail'e binalarını kiralamamasından dolayı İsrail Büyükelçisi David Govrin, 6 aydır otelde çalışıyor.

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İsrail'in bir süredir elçilik olarak kullanmak için Fas'ın başkenti Rabat'ta kiralık bina aradığı ancak henüz bir sonuca ulaşamadığı bildirildi.

Haaretz gazetesi, sıkıntının sebebinin Faslı mülk sahiplerinin İsrail elçiliğinin kullanımı için bina kiralamaya yanaşmaması olduğunu belirtti.

Uygun bulunan binaların sahipleri, kiracılarının İsrail büyükelçisi olmasını 'İslam'a ihanet' olarak gördükleri için binalarını kiraya vermek istemiyorlar.

Bu sebeple Fas'a atanan İsrail büyükelçisi David Govrin, 6 aydır bir otelden çalışıyor.

Rabat'ta 6 aydır kiralık yer bulamayan İsrail'in durumu, Fas Kralı 6. Muhammed'e şikayet ettiği de haberde yer aldı.

Aralık 2020'de Fas, İsrail'le kesilen ilişkilerini 20 yıl aradan sonra normalleştirmiş, karşılıklı büyükelçiler atanmış ve diplomatik ilişkiler yeniden başlamıştı.

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