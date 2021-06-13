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6 yaşındaki Duru'ya çarpan sürücüye ev hapsi

Demirören Haber Ajansı
6 yaşındaki Duru'ya çarpan sürücüye ev hapsi

Halasıyla beraber yaya geçidinden geçerken arabanın çarptığı sürücüye ev hapsi verildi.

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ANTALYA'da, halasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Duru Akça'ya (6) çarparak ölümüne neden olan sürücü Berna Yıldırım Başak'a, adli kontrol kararıyla birlikte ev hapsi verildi.

Kaza, cuma akşamı, Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Halası Rukiye Akça ile oyuncak almak için evden çıkan Duru Akça, yaya geçidine geldi. Hala- yeğen yolun karşısına geçmeye çalışırken, 2 araç durmasına rağmen Berna Yıldırım Başak, kullandığı otomobille durmayıp, Duru Akça'ya çarptı. Ağır yaralanan Duru, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalelerine rağmen Duru Akça yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Berna Yıldırım Başak gözaltına alındı. Ailesi tarafından morgdan alınan Duru Akça'nın cenazesi, dün Ermenek Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Araçlar görüşümü kapattı

Yapılan kontrolde alkolsüz olduğu belirlenen Berna Yıldırım Başak, polisteki ifadesinde suçsuz olduğunu söyledi. Başak, "Güzergahımda gidiyordum. Önümdeki araçlar görüşümü kapattığı için yaya geçidindeki yayaları görmedim. Hızlı da değildim. Suçsuzum" dedi.

Küçük yaşta çocukları için ev hapsi

Berna Yıldırım Başak, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkan Başak hakkında, 1 ve 3 yaşlarında çocuklarının bulunması göz önüne alınarak, adli kontrolle ev hapsi kararı verildi. Ayrıca Başak'a, yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Geçtiğimiz ay "mini infaz" paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti. Düzenleme ile 10 yıl ve daha az süreyle hapis cezası alan kadınlar, çocukları 15 yaşına gelene kadar cezaevine girmeyecek kararı verilmişti.
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