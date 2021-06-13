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Antalya'da sahillerin tadını yine sadece turistler çıkardı

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da sahillerin tadını yine sadece turistler çıkardı

Kısıtlamaların sürdüğü bu pazar günü de Antalya'da sahilleri turistler doldurdu.

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ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler, güneşli ve sıcak havayı Konyaaltı Sahili'nde denize girerek değerlendirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar ile pazar günleri uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle turizm kenti Antalya'da sessizlik hakim oldu. Kentin ana arterlerinde ve kavşaklarında görev yapan polis ekipleri, dışarda olanların izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamadan muaf olan turistler ise güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek Konyaaltı Sahili'nde denizin tadını çıkarttı. Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı kentte sahile gelen bazı turistler kumların üzerinde güneşlenirken, bazıları ise rüzgara aldırış etmeden denize girdi. Nem oranının yüzde 80'e kadar ulaşması nedeniyle kentin siluetini oluşturan falezler, nem bulutu arasında kayboldu.

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