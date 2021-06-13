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Bakanlık affetmedi! Müsilaja karşı sanayi tesisini kapattılar

Bakanlık affetmedi! Müsilaja karşı sanayi tesisini kapattılar

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Balıkesir'de bir sanayi tesisinin faaliyetleri durduruldu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Balıkesir'de yapılan denetimlerde, yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen bir sanayi tesisinin faaliyetleri durduruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında denizde, kıyılarda ve tesislerde yürütülen denetim çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, gübre üretimi konusunda faaliyet gösteren bir sanayi tesisinde, Bakanlık ekiplerince, kapsamlı inceleme ve denetim yapıldı.

Denetimler sonucunda, Çevre Kanunu'nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen tesisin gerekli çevresel tedbirleri alıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

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