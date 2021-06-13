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Samsun'da feci olay! Tedavi gördüğü hastanenin 8’nci katından düşen akademisyen öldü

Samsun'da feci olay! Tedavi gördüğü hastanenin 8’nci katından düşen akademisyen öldü

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) Araştırma Görevlisi Alpaslan Ülken (47), tedavi gördüğü hastanenin 8’inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

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 OMÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Araştırma Görevlisi  Alpaslan Ülken, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle, bir süredir nörolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin 8’inci kat penceresinden, 4’üncü kattaki çocuk cerrahisine ait balkona düştü.

Haber verilmesi üzerine balkona gelen ekiplerce yapılan kontrollerde, Ülken’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bugün ameliyat olacaktı

Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan ve cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Alpaslan Ülken’in, bugün ameliyat olacağı öğrenildi. 

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