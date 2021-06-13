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Hudut kartalları yakaladı kırmızı bültenle aranıyordu

İhlas Haber Ajansı
Hudut kartalları yakaladı kırmızı bültenle aranıyordu

Milli Savunma Bakanlığı biri kırmızı bültenle aranan 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 şahsın Hatay'da yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor. Hatay'da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi" denildi.

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