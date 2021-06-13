Cumhurbaşkanı Erdoğan 'en önemlisi' dedi ABD Başkanı Biden ile görüşme öncesi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeye ilişkin "Savunma sanayisine yönelik birçok masa üstünde kalan konular var. Bunların da en önemlisi F-35 konusudur" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Brüksel’e hareketi öncesinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeye ilişkin olarak, “Sayın Biden göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak. Birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini bir masaya yatırmamız gerekiyor. Birçok dedikodular vs. içeride dışarıda oldu. Bunları geride bırakıp neler yapabiliriz bunları konuşmamız lazım. Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı beklemezdik. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil. Zira Türkiye rastgele bir ülke değil. Türkiye, Amerika ile NATO’da müttefik bir ülke. İki müttefikin kalkıp da bu konuda NATO ile yakından uzaktan alakası olmayan Ermeniler konusunda böyle bir yaklaşımın içerisine girilmesi bizi rahatsız etmiştir, üzmüştür. Bunu hatırlatmadan geçmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

"Her damla kanın hesabını soracağız"

Terör örgütü YPG'nin Afrin'da hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivili ölmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Afrin'deki Şifa Hastanesine yapılan terör saldırısı, PKK/YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız." dedi.

“F-35 konusunda ahdini yerine getirmeyen bir Amerika var”

ABD ile savunma sanayiine yönelik masa üstünde kalmış konular olduğunu hatırlatan Erdoğan, “En önemlisi F-35 konusu. Bu konuda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde, ahdini yerine getirmeyen bir Amerika vardır. Ödemelerini yapmış bir Türkiye var. Bunun yanında ciddi manada parça alma işlemini Türkiye’den yaptıkları halde. Yani 700 parça civarında parça veren bir Türkiye var. 5 tane F-35 verilmiştir. Daha sonra bu F-35’lere el koymak suretiyle bunlar gönderilmemiştir. Bunun yanında Patriot konusu var. Bu konuda da Amerika yine sözünde durmamış, bunları geri almış, geri alınca bizler de Rusya ile anlaşarak S-400 adımını attık. Gönül bunların hiçbirini arzu etmiyor. Bundan sonraki sürece yönelik neler yaparız, yapamayız bunları da yine ikili görüşmede masaya yatırmamızda fayda var.

Amerika'dan amasız fakatsız yaklaşım beklentisi

Bizim bütün derdimiz NATO’nun birlik ve beraberliğine güç katacak, amasız fakatsız bir yaklaşımı Amerika’dan görmektir. Biz NATO ve ittifak üyelerinden ülkemizin güvenlik hassasiyetlerinin dikkate alınmasını, söylem ve eylemde müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesini bekliyoruz. Amerika yakın zamanda Afganistan'ı terk etme hazırlığı içinde. Burayı terk ettiği andan itibaren orada süreci devam ettirecek tek ülke malum Türkiye. Bu konuda arkadaşlarımız muhataplarına gerekli cevapları da verdiler. Onlar da bundan mutlular. Bunları da görüşeceğiz” diye konuştu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi

Erdoğan, ABD'nin Afganistan'dan çekilme hazırlığına ilişkin ise, "Burayı terk ettiği andan itibaren orada süreci devam ettirecek güvenilir tek ülke malum Türkiye." yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim bütün derdimiz, beklentimiz NATO'nun birlik ve beraberliğine, dayanışmasına güç katacak amasız fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan görmektir." dedi.

"NATO Genel Sekreteri Stoltenberg dostumuzdur"

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile iyi ilişkiler kurduklarına da değinerek, "NATO Genel Sekreteri Stoltenberg her zaman olumlu yaklaşımlar içerisinde olmuş bir dostumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

“77 noktada bin 700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyete”

Marmara Denizi'nde müsilaj ile mücadelede gelinen son noktayı da açıklayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Dün akşam Cumhurbaşkanlığı genelgesini yayınladık. Bu genelge ile birlikte Marmara Denizi Eylem Koordinasyon Kurulunu kurduk. İki gün önce Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde YÖK organizesi ile üniversitelerimizden tüm hocalarımızla bir araya geldik. Biz mesajlarımızı verdik. YÖK başkanı mesajlarını verdi, hocalarımızı dinleme fırsatımız oldu. Bundan sonraki süreçte birlikte neler yapabiliriz bunları konuştuk. 77 noktada bin 700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyete. Yoğun çalışma devam ediyor. 7/24 devam edecek. Şimdi buradan toplanan müsilajın incelemeler neticesinde duruma göre bunlar eğer gübre olmaya müsaitse bunlar kullanılabilir. Bunun kararını bu kurulan ekipler verecek. Ona göre bunların adımı atılmış olacak. Bütün mesele buradaki bizim oluşturmuş olduğumuz bu kurulun yapacağı hassas çalışmalar neticesinde verilecektir. Biraz zaman alacak ama bu işi inşallah kısa zamanda başaracağız.”

“Temenni ederim 24 Nisan’ı unutturacak adımlar atarız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türikye’nin ABD ile ilişkileri konusundaki bir soru üzerine daha önce de ABD liderleri ile görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Amerika ile ve Amerika’nın liderleri ile yeni tanışan birisi değilim. Bush döneminden itibaren bu süreç içerisinde gerek sayın Obama ile bir sürecimiz var. Yine bu arada malum Trump ile olan bir sürecimiz var. Şimdi de Biden ile olan bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde de hepsi ile kötü günlerimiz oldu diyemem. Genelde çok çok başarılı çalışmalar yaptık. Bu başarılı çalışmalar esnasında tabii Amerika gibi bir ülkeden Türkiye’nin beklentileri acaba tam manasıyla karşılığını buldu mu derseniz onu da buldu diyemem. Temenni ederim bunu bulalım. Şu anda NATO ülkeleri içerisinde üzerine düşen görevleri yerine tam manası ile yerine getiren ülkelerden bir tanesi Türkiye’dir. Bu önemli bir durum. Bunu kendileri de kabul ediyorlar. Sayın Biden ile geçmişte kendileri ile bir araya gelmek suretiyle birçok görüşmelerimiz oldu. Kendisi Obama’nın yardımcısı olduğu dönemde de sık sık görüştüğümüz bir dostumuz. Şu anda da temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan’ı unutturacak adımları atmış oluruz. NATO ile ilgili de aynı kararlılık içerisinde oluruz. NATO’da da biz yapılan ödemeleri de yerine getiren ülkelerden bir tanesiyiz” dedi.