İstanbul'dan pes dedirten görüntü! Piknikçiler yine ormanı çöplüğü çevirdi

İSTANBUL'da kısıtlamanın olmadığı cumartesi günü herkes kendini sokağa attı. Sıcak havayı fırsat bilen birçok kişi ormanlara koştu. Sarıyer'de de ormana akın edenlerin ardında bıraktığı manzara bu kadarına da pes dedirtti.

Abone ol

Kısıtlamasız cumartesi günü İstanbul'da ormanlar piknikçilerin akınına uğradı. Sarıyer'de bulunan ormanlık ve mesire alanları da dün piknikçileri ağırladı. Aileleriyle birlikte kendilerini doğaya atanlar piknik yaptı, bisiklet sürdü, mangal yaktı. Ancak arkalarında bıraktıkları manzara yine değişmedi. Dün piknik yapılan yerlerde bugün çöp yığınları vardı.

Kullanılmış maske, cam ve pet şişeler, yemek artıkları, konserve kutuları, damacana şişeleri ve daha birçok atık ormanda bırakıldı.