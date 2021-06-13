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Tekirdağ'da genç akademisyen feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı
Tekirdağ'da genç akademisyen feci şekilde can verdi

TEKİRDAĞ'da kullandığı bisikletle şarampole düşen Tunceli Munzur Üniversitesi 36 yaşındaki araştırma görevlisi İsmail Taş, hayatını kaybetti.

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Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi İsmail Taş, arkadaşlarıyla bisiklet turu yapmak için Tekirdağ'a geldi. Önceki gün arkadaşlarıyla birlikte katıldığı bisiklet turundan araçlarının bulunduğu bölgeye giden Taş, saat 21.30 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yeniköy Mahallesi yakınlarında bisikletinin kontrolünü yitirerek, 4 metre yükseklikteki şarampole düştü. Başını taşa çarpan İsmail Taş, ağır yaralandı. Kazayı gören arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Doğa tutkunu olarak bilinen ve işini de bisikletiyle gittiği belirtilen Taş'ın ölümü Munzur Üniversitesi ve ailesinde büyük üzüntü yarattı. Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'nün Taş'ın ölümüne ilişkin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi İsmail Taş, geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, üniversitemiz camiasına ve öğrencilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

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