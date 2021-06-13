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Bakan Murat Kurum sonuçları öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla paylaştı

Anadolu Ajansı
Bakan Murat Kurum sonuçları öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla paylaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde sürdürülen müsilaj temizleme çalışmalarının sonuçlarını içeren fotoğrafları paylaştı.

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Marmara hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde, belediyeler ve valiliklerle birlikte sürdürülen müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladıklarını belirtti.

"İnşallah çok çalışarak kısa sürede denizimizin mavi sularına kavuşacağız." ifadesini kullanan Kurum, İstanbul Pendik ve Caddebostan, Tuzla Tersanesi, Yalova, Kocaeli Körfez ve Eskihisar, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir'deki kıyıların, temizlenmeden önceki ve sonraki fotoğraflarını paylaştı.

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