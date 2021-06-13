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Konya'da markette çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı
Konya'da markette çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

KONYA’nın Cihanbeyli ilçesinde Orhan Ç., markette kavga ettiği dünürlerine ateş açtı. Saldırıda market sahibi Gökhan Aydoğan (36) hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Şüpheli Orhan Ç., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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KONYA'nın Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde önceki gün akşam meydana gelen olayda; Orhan Ç., aralarında husumet bulunan dünürleriyle bir markette karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Ç., belinden çıkardığı tabancayla market içine ateş açtı.

Açılan ateş sonucu marketin sahibi Gökhan Aydoğan (36) ile 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Gökhan Aydoğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan Ç.'nin yaraladığı dünür olduğu 5 kişi ise ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan Orhan Ç., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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