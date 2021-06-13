Ünlü analist altın için tarih verip açıkladı: 2 bin dolara ulaşacak

OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, altın fiyatlarının eninde sonunda 1950 dolara ulaşacağını ve bir noktada 2 bin dolara ulaşacağını iddia etti. Kıdemli piyasa analisti, bu dev seviyeler için yaz aylarına işaret etti.

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OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, konu ile ilgili açıklamasında, "FED, beklenenden daha yüksek enflasyon rakamlarına rağmen ilerlemeye yönelik destekleyici olmaya devam edecek. Ancak önümüzdeki hafta biraz daha az güvercin bir merkez bankasına sahip olacağız ve konvansiyonel tartışmaların başlangıcı olacak" diye konuştu.

Moya, bu kısa vadeli görünümün bu hafta altın fiyatları üzerinde de ağırlık oluşturduğunu ve yatırımcılara kısa vadede satış yapmak için bir neden verdiğini ifade ederek FED'in para politikasını sıkılaştıran son merkez bankalarından biri olacağını ve bunun altının bu yaz ONS başına 1950 dolar seviyesini aşmaya çalışması için yeterli alan sağlayacağını iddia etti.

Edward Moya, "Şu anda altın piyasası durmuş durumda. Ancak yazın daha derinlerinde sarı metal fiyatları hareket edecek. Herkes 1950 dolara bakıyor. Bu, altını olmayan yatırımcıları geri dönmek için heyecanlandıracak. Altın fiyatı eninde sonunda 1950 dolara ulaşacak ve bir noktada 2 bin doları görecek" iddialarında bulundu.

Analist Moya, altın alıcılarının 1870 dolar seviyesinde ortaya çıktığını belirtti fakat önümüzdeki birkaç ayın altın için dalgalı olacağı konusunda ikaz etti.