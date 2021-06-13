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Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Balıkesir'de bir sanayi tesisinin faaliyetleri durduruldu

Anadolu Ajansı
Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Balıkesir'de bir sanayi tesisinin faaliyetleri durduruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Balıkesir'de yapılan denetimlerde yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen bir sanayi tesisinin faaliyetleri durduruldu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında denizde, kıyılarda ve tesislerde yürütülen denetim çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gübre üretimi konusunda faaliyet gösteren bir sanayi tesisinde bakanlık ekiplerince kapsamlı inceleme ve denetim yapıldı.

Denetimler sonucunda Çevre Kanunu'nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen tesisin gerekli çevresel tedbirleri alıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

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