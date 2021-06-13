Çankırı Valiliğinden Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinde yer alan habere yalanlama

ÇANKIRI'ya giden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetinin raporuna göre; oğlunun adını 'Recep Tayyip' koyan bir vatandaşın isim değişikliği talebinin, "Tayinimiz çıkarırlar" endişesiyle yapılmadığı iddiaları yalanlandı. Haber, Cumhuriyet ile Sözcü gazetelerinde yer almıştı.

Abone ol

Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinden oluşan 40 kişilik Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, Çankırı'yı ziyaret etmiş, 2 Haziran'daki ziyaretin ardından kentteki genel durum ve vatandaşların görüşleri rapor haline getirilmişti.

Heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rapor sunmuş, o raporda oğluna 'Recep Tayyip' adını koyan bir vatandaşın "O zaman AK Partiliydim. Şimdi pişmanım. Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar, 'Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz' diyorlar. Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum'' dediği iddia edilmişti.

Cumhuriyet ve Sözcü gazetesinde yer alan o iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

"İddia tamamen gerçek dışı"

Sosyal medya hesabından haberi yalanlayan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Bazı basın/yayın organlarında yer alan, il nüfus müdürlüğümüze oğlunun ismini değiştirmek amacıyla müracaat eden bir vatandaşımızın talebinin farklı gerekçeler ileri sürülerek yerine getirilmediği iddiası tamamen gerçek dışı olup detaylı açıklama bilahare yapılacaktır" dedi.

"Randevu ya da başvuru bile yok"

Vali Ayaz'ın ardından Çankırı Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Nüfus müdürlüklerimize söz konusu talebe ilişkin randevu ya da herhangi bir resmi başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.