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NATO Zirvesi için Belçika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgi gösterileriyle karşılandı

NATO Zirvesi için Belçika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de konaklayacağı otele geçti.

Erdoğan, otele gelişinde Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen ve aralarında Filistinlilerin de bulunduğu bir grup tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da makam aracından vatandaşları selamladı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra konaklayacakları otele girdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Brüksel'e geldi.

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