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EURO 2020 maçında fenalaşan Danimarkalı Christian Eriksen sahalara dönebilecek mi?

EURO 2020 maçında fenalaşan Danimarkalı Christian Eriksen sahalara dönebilecek mi?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçta kalbi duran ve kalp masajıyla hayata geri döndürülen Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in bir daha futbol oynaması zor gözüküyor.

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Danimarka Futbol Federasyonu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Finlandiya ile oynanan müsabakada fenalaşarak yerde kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen için Danimarka Futbol Federasyonu yeni bir bilgilendirme yaptı.

Yapılan açıklamada, Eriksen ile bu sabah konuşulduğu ifade edilirken, "Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. Milli Takım kadrosu ve ekibi, yaşananlardan sonra destek aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecek. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" açıklamalarına yer verildi.

Eski doktoru: "Sahalara dönemez"

Tottenham'da oynadığı dönemde düzenli olarak Eriksen'in senelik testlerini gerçekleştiren St. George Üniversitesi Kardiyoloji Profesörü Sanjay Sharma, olayı duyar duymaz test sonuçlarında gözden kaçırdıkları bir şey olup olmadığını kontrol ettiğini söyledi.

Detaylı incelemeden sonra en ufak bir sorun bile olmadığını bir kez daha gördüğünü söyleyen Sharma, Eriksen'in sahalara dönüşünün zorluğunu, "Aslında Eriksen birkaç dakikalığına öldü. Öldü ama doktorlar onu getirdi. Bir daha ölmesine izin verirler mi? Hayır" şeklinde ifade etti.

Eriksen, St. George Üniversitesindeki son yıllık testini Inter'e transfer olmadan hemen önce olmuştu.

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