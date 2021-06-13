TBMM Genel Kurulunda ceza infaz düzenlemesi görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda bu hafta ceza infaz kurumlarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek. Görev süresi 23 Haziran'da dolacak Sayıştay Başkanı için de önce Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından da TBMM Genel Kurulunda seçim yapılacak.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yeni haftada ceza infaz kurumlarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi için mesai yapacak.

13 maddelik teklifle 10 yıldan az ceza alan ve 15 yaşından küçük çocuğu olan annelenin cezasının infazı, çocuğun babasının ölmüş ya da cezaevinde olması durumunda ertelenecek.

Teklifin yasalaşmasının ardından bu şartlara uyan hükümlüler de düzenlemeden yararlanabilecek, erteleme süresi içinde zaman aşımı işlemeyecek.

Teklif, hükümlülerin 1 saat olan ziyaret süresinin 1 buçuk saate yükselmesini de öngörüyor ve mahkumlar, elektronik posta ile de haberleşebilecek.

Görev süresi 23 Haziran'da dolacak Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın yerine gelecek isim için seçim süreci de Plan ve Bütçe Komisyonunda başlayacak. Komisyonda başkan seçimi için Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturulacak. Ön Seçim Geçici Komisyonunda yapılan seçimde en çok oyu alan iki adayın isimleri, TBMM Genel Kuruluna sunulacak. Sayıştay Başkanı, TBMM Genel Kurulunda gizli oyla seçilecek.

Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu ve Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırması Komisyonu da uzmanları dinlemeye devam edecek.