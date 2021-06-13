Sedat Peker yakalandı mı? Sosyal medya karıştı

Organize suç lideri örgütü Sedat Peker'in MİT destekli bir operasyonla yakalandığı iddia edildi. Güvenlik kaynakları ise Peker'in yakalandığı iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyor.

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Organize suç lideri örgütü Sedat Peker'in MİT destekli bir operasyonla yakalandığı iddia edildi. Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından yayılan "yakalandı" iddialarını Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur yalanladı. Barış Pehlivan ise Peker'in Dubai'de gözaltına alındığını ve kimsenin nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Sosyal medya Sedat Peker'in yakalandığı iddialarıyla çalkalanıyor. İddialara göre Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu eve MİT destekli operasyon düzenlendi. Peker'in burada yakalandığı ve Türkiye'ye getirileceği iddia ediliyor.

Fotoğraflı yalan!

Bu arada Sedat Peker'in yakalandığına ilişkin haberleri yayın bazı hesapların "gözaltı" fotoğraflarının ise doğru olmadığı ortaya çıktı. İşte yayınlanan o fotoğraf ve gerçeği:

Emre Olur: Dubaili yetkililerle görüşüyor

Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur ise Sedat Peker'in yakalandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Halk TV canlı yayınında Emre Olur ile olan görüşmesini anlatan Barış Pehlivan, Olur'un Sedat Peker'e yakın bir isim olduğunu söyleyerek bu konudaki açıklamaların önemli olduğunu söyledi. İşte Pehlivan'ın o sözleri;

"Sedat Peker'e yakınlığını gizlemeyen Emre Olur'un iddiasına göre Türk yetkililer tarafından yakalandı iddiası doğru değil. Dubaili yetkililer tarafından konutundan alındığı, onun değimiyle davet olduğu benim anlamamla gözaltı olduğu iddiası. Dubaili yetkililerle Sedat Peker'in bir görüşme olduğunu, hala konutuna geri dönmediği, konutundakilerin de nerede olduğuna dair bilgisi olmadığı ve telefonuna da ulaşılamadığı bilgisini benimle paylaştı."

Ayrıntılar geliyor...