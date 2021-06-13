Kıraç ile Feyzi İşbaşaran sosyal medyada birbirine girdi

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a yazdığı küfür ve hakaret dolu mesajlar ile gündeme gelen eski milletvekili Feyzi İşbaşaran ile ünlü sanatçı Kıraç, sosyal medyada tartışma yaşadı.

Abone ol

Eski milletvekili Feyzi İşbaşaran, Twitter hesabından Kıraç'ın yer aldığı üç fotoğraf paylaşıp, "Aşağılık ırkçı faşistleri kınıyorum, İtalya'yı tebrik ediyorum" diye yazdı.

Kıraç ise İşbaşaran'a, "Sen kendi derdine yan! Azıcık düşün öyle yaz bari!" diye yanıt verdi.

İşbaşaran, "Hala konuşuyor. Özür dile ve sus" yazınca Kıraç da "Ağzını topla biraz" karşılığını verdi.