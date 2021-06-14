36 saattir neredeydi? Sedat Peker saatler sonra ortaya çıktı bu twitleri attı

Organize suç lideri örgütü lideri Sedat Peker, 36 saat ortadan kayboldu. Sedat Peker saatler sonra ortaya çıktı ve twitter adresinden paylaşımda bulundu. Sedat Peker, hakkında bir yakalama kararı bulunmadığını hatırlattı kendisine Dubai'de kalabileceğinin aktarıldığını ileri sürdü.

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Organize suç lideri örgütü lideri Sedat Peker, saatler sonra twitter adresinden paylaşımda bulundu. Peker, hakkında bir yakalama kararı bulunmadığını hatırlattı kendisine Dubai'de kalabileceğinin aktarıldığını ileri sürdü.

Öğle saatlerinde Dubai'de kaldığı konuttan Dubai polisi tarafından gözaltına alındığı ileri sürülen Peker, saatler sonra saat 00.20 sularında twitter'dan açıklama yaptı.

Bir süre misafir edildiğini ve evine döndüğünü söyleyen Peker, hakkında Interpol kararı olmadığı için misafir kabul edildiğini ve yetkililerin hakkında çok sayıda suikast ihbarı yapıldığını ilettiklerini ifade etti.

İşte Peker'in o açıklamaları;

"Ülkeden ayrılmamda veya ülkede kalmamda herhangi bir sorunun olmadığını da bana ilettiler. Aydınlık Gazetesi’nde yazan SAT timlerinin ve MİT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir.

Zaten ben uluslararası hukuka göre aranan bir kişi değilim. Bu sebeple yüce devletimizin bana resmi bir operasyon düzenleyebilmesi de mümkün değildir. Her normal insana davrandıkları gibi bana da kibar bir şekilde davrandılar."

Bu kez tweetleri telefondan attı

Peker'in son tweetlerini cep telefonundan atması dikkat çekti. Peker, bugüne kadar tweetlerini bilgisayarından atmıştı.