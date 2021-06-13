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Sedat Peker yakalandı iddiası? Peker'e yakın o isim konuştu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yakalandığı yönündeki iddialar yalanlandı. Peker'e yakın bir isim olan Emre Olur, Peker'in Dubai'de olduğu yakalanmadığı ve ülke yetkilileriyle görüştüğü, Türkiye'nin devrede olmadığını ileri sürdü.

Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur ise Sedat Peker'in yakalandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Halk TV canlı yayınında Emre Olur ile olan görüşmesini anlatan Barış Pehlivan, Olur'un Sedat Peker'e yakın bir isim olduğunu söyleyerek bu konudaki açıklamaların önemli olduğunu söyledi.

İşte Pehlivan'ın o sözleri;

"Sedat Peker'e yakınlığını gizlemeyen Emre Olur'un iddiasına göre Türk yetkililer tarafından yakalandı iddiası doğru değil. Dubaili yetkililer tarafından konutundan alındığı, onun değimiyle davet olduğu benim anlamamla gözaltı olduğu iddiası. Dubaili yetkililerle Sedat Peker'in bir görüşme olduğunu, hala konutuna geri dönmediği, konutundakilerin de nerede olduğuna dair bilgisi olmadığı ve telefonuna da ulaşılamadığı bilgisini benimle paylaştı."

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