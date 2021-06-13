Bakanlık F-16'ların nefes kesen uçuşunu yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı F-16'ların efsane uçuşlarını sosyal medyada paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), eğitim uçuşundaki F-16’ların nefes kesen görüntüleri paylaşıldı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden” notu yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri unsurlarının eğitim uçuşlarından görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. F-16’lar ile nefes kesen hareketlerin yer aldığı video, Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesabından, "Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden" notuyla paylaşıldı.