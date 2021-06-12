Mardin, İtalyanları şaşırttı! Bakan Koca paylaşıp teşekkür etti

İtalyan televizyonu, Mardin'de aşı timlerinin insanları başarılı şekilde ikna edişine yer verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İtalyan RAI Televizyonunun Mardin'deki çekimlerinde aşı timlerinin köylerde nasıl başarılı bir şekilde insanları ikna ettiğini gösteren haber videosunu paylaştı.

İtalyan RAI Televizyonu muhabiri Lucia Goracci Mardin'in köylerinde aşı timlerinin nasıl çalıştığına ilişkin bir haber yaptı.

"Gerçek bir etnisite mozaiği olan Mardin'in köylerinde aşı direnci kültürel bir olay" diye verilen haberde aşı timlerinin köylüleri nasıl ikna ettiği övgüyle bahsedildi.

Koca paylaşımında videoda adı geçen Halise teyzeye de teşekkür ederek "İtalyan RAI Televizyonundan TG3 ekibinin Mardin’de yaptığı çekimlerde aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler Halise teyze. Sağ ol arkadaşımız Azize. Sağ olun sözüyle çevresine güven veren genç hanımlar." ifadelerini kullandı.