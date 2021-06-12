BIST 1.461
DOLAR 8,39
EURO 10,16
ALTIN 506,76
GÜNCEL

Mardin, İtalyanları şaşırttı! Bakan Koca paylaşıp teşekkür etti

İtalyan televizyonu, Mardin'de aşı timlerinin insanları başarılı şekilde ikna edişine yer verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İtalyan RAI Televizyonunun Mardin'deki çekimlerinde aşı timlerinin köylerde nasıl başarılı bir şekilde insanları ikna ettiğini gösteren haber videosunu paylaştı.

İtalyan RAI Televizyonu muhabiri Lucia Goracci Mardin'in köylerinde aşı timlerinin nasıl çalıştığına ilişkin bir haber yaptı. 

"Gerçek bir etnisite mozaiği olan Mardin'in köylerinde aşı direnci kültürel bir olay" diye verilen haberde aşı timlerinin köylüleri nasıl ikna ettiği övgüyle bahsedildi.

Koca paylaşımında videoda adı geçen Halise teyzeye de teşekkür ederek "İtalyan RAI Televizyonundan TG3 ekibinin Mardin’de yaptığı çekimlerde aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler Halise teyze. Sağ ol arkadaşımız Azize. Sağ olun sözüyle çevresine güven veren genç hanımlar." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Araç kiraladı başına gelmeyen kalmadı! Diyarbakır'da sokakta dehşeti yaşadı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Antalya’da iki kadın trafikte birbirine girdi kavga yerde devam etti o anlar kamerada
'Evcilik oynuyoruz' deyip paylaştı! Aleyna Tilki dansıyla şov yaptı
İstanbul'da sağanak sele dönüştü Yenibosna'da yolları su bastı
Aşk Mantık İntikam 1. bölüm fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm fragmanı
İçişleri Bakanı Soylu duvardaki Türk bayrağını öpen çocukları ağırladı
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı oluştu
İstanbul Üsküdar'da üçüncü kattan kadının üstüne kanepe düşüyordu
Yorumlar 5 yorum