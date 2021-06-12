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Araç kiraladı başına gelmeyen kalmadı! Diyarbakır'da sokakta dehşeti yaşadı

Demirören Haber Ajansı

DİYARBAKIR'da kiraladığı otomobille kaza yapan kişi, firma sahipleri tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, kiraladığı otomobille kaza yaptı. Oto kiralama firmasına giden bu kişiden hasarın karşılanması istendi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Firma çalışanı 4 kişi, kaza yapan kişiyi tekme tokat dövdü. Çevredekiler olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Firma çalışanları otomobile binip bölgeden ayrılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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