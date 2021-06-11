İstanbul Üsküdar'da üçüncü kattan kadının üstüne kanepe düşüyordu

İSTANBUL Üsküdar'da üçüncü kattaki dairenin penceresinden eski kanepeyi atan şahıs faciaya neden oluyordu. Bu sırada binadan çıkan kadın kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İSTANBUL Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi'ndeki bir binanın 3. katında oturan Mesut Duran, evine yeni kanepe alınca eskisini pencereden attı. Bu sırada binadan çıkan kadın, kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ev sahibi Mesut Duran, "Yeni kanepe almıştım. Baktım aşağıda kimse yok. Ben de aşağıya attım. Aşağıya attığım sırada binadan alt komşu çıktı. Az daha üzerine geliyordu. Çok korktu tabi. Ben de şok geçirdim bir anda çıkınca. Kanepeyi kağıt toplayan çocuk aldı götürdü. Verilmiş sadakam varmış. Üzerine de gelebilirdi. Günahsız bir insan ölüyordu" diye konuştu.