BIST 1.463
DOLAR 8,40
EURO 10,20
ALTIN 509,66
MEDYA

Leyla ile Mecnun ekibi yıllar sonra buluştu ilk video geldi! Sondaki detay...

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de ekranlara yeniden dönmeye hazırlanan Leyla ile Mecnun oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Dizinin afiş çekimi videosunda sondaki detay seyircilerin dikkatinden kaçmadı.

Exxen için yeniden çekilecek olan Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncuları yıllar sonra yeniden buluştu. Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncuları afiş çekimleri için bir araya geldi. Kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerde oynayacağı Leyla ile Mecnun'un 2021 versiyonunda yönetmen koltuğunda ise yine Onur Ünlü oturacak. Dizinin Leyla'sı ise son olarak Masumiyet'te rol alan Deniz Işın olacak. 


Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sarıyer'de kaydedildi! Kırmızı ışıkta duran araca çarpıp sürücüyü yumrukladı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Yomra’da Belediye Başkanı Bıyık’a silahlı saldırı anı
Akrep 26. bölüm fragmanı
Maraşlı 22. bölüm fragmanı
Kanada'daki yetimhaneden kurtulanlar anlattı 215 çocuk cesedi çıkmıştı
Almanya Büyükelçisi 'Türkiye'yi kıskanıyor musunuz?' sorusuna bakın ne yanıt verdi
Bayrampaşa'da İETT otobüsü alev alev yandı
HDP kapatılıyor mu? Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin açıkladı
'Eşimi kayda aldım' deyip anlattı! Beyaz TV'de şok eden anlar: Kocam her gece...
Yorumlar