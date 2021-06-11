Leyla ile Mecnun ekibi yıllar sonra buluştu ilk video geldi! Sondaki detay...

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de ekranlara yeniden dönmeye hazırlanan Leyla ile Mecnun oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Dizinin afiş çekimi videosunda sondaki detay seyircilerin dikkatinden kaçmadı.

Exxen için yeniden çekilecek olan Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncuları yıllar sonra yeniden buluştu. Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncuları afiş çekimleri için bir araya geldi. Kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerde oynayacağı Leyla ile Mecnun'un 2021 versiyonunda yönetmen koltuğunda ise yine Onur Ünlü oturacak. Dizinin Leyla'sı ise son olarak Masumiyet'te rol alan Deniz Işın olacak.



