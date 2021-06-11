Erdoğan: Sizinle beraber eylem yaparım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da cami açılışında Üsküdar Belediyesi'ni şikayet eden vatandaşlara destek çıkarak "Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım" dedi

Bir vatandaşın, "Cumhurbaşkanım Kirazlıtepe'de verilen sözleri burada vermiyorlar." şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, "Aynı aynı hiç endişe etmeyin, Kirazlıtepe'de, Ferah'ta ne verildiyse aynı sözü sizlere burada ben veriyorum." dedi.

Türkmen'i yanına çağırıp sordu

Bunun üzerine Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i yanına çağırarak, "Kirazlıtepe'de verilen sözler burada verilmiyor.' diyorlar." dedi. Türkmen de "Sayın Cumhurbaşkanım iyi tanıyorum arkadaşımızı, o da çok meraklı bu işlere. Aynen devam edeceğiz Sayın Cumhurbaşkanım." ifadeleri kullandı.