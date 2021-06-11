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Kampta Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır enfes lezzet!

Akşam yemeğinden sonra çayın yanına enfes bir tatlı tarifimiz var Kemalpaşa tatlısı! İşte sizler için tarifi.

Kemalpaşa tatlısı, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, üretilmeye başlanan bir tatlı çeşididir. Adı buradan gelmektedir. Özellikle ramazan ayında ve bayram günlerinde yapılan Kemalpaşa tatlısı şerbetli ve lezzetli bir tatlıdır. Güzel bir akşam yemeğinden sonra çayla birlikte ikram edilebilir. İşte sizler için tarifi şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

1 paket kemalpaşa tatlısı, 2 litre su, 2 su bardağı şeker, Süs için çam fıstığı içi.

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