İstanbul'daki Sarıyer'deki AVM'de eski ayakkabılarını bırakan bir kişi yenilerini giyip gitti

İSTANBUL Sarıyer'de lüks marka ayakkabıların satıldığı mağazaya gelen kişi, denemek bahanesi ile ayağındaki eski ayakkabıları çıkararak 8 bin lira değerindeki ayakkabıyı giyip mağazadan ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Sarıyer İstinye'deki AVM'nin içinde bulunan lüks ayakkabı mağazasına gelen 14 yaşındaki E. S. isimli çocuk, 8 bin lira değerinde olduğu öğrenilen ayakkabıyı ayağına giydi. E.S. görevlinin yanından uzaklaşmasını fırsat bilerek eski ayakkabısını bırakıp gitti. O anlar, mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Parfüm de çalmış

Hırsızlığı fark eden çalışanlar polise haber verdi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede E.S.'nin mağazadan çıktıktan sonra taksiye binerek uzaklaştığını tespit etti. Ekipler, plakasını tespit ettiği taksiyi Şişli'de durdurdu. Takside bulunan E.S. gözaltına alındı. E.S.'nin yapılan üst aramasında cebinde yine aynı AVM'de bulunan başka bir mağazadan çaldığı parfüm de bulundu.

Serbest bırakıldı

Çaldığı ayakkabı ve parfüm sahiplerine teslim edilirken; E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.