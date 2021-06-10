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Fatih'te oteldeki yangında can pazarı! Korku dolu anlar kameraya yansıdı

FATİH'te bir otelin saunasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Mahsur kalanlar merdiven aracıyla kurtarıldı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Fatih Şehnameci Sokak'taki 6 katlı otelin sauna kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otelin sauna bölümünde çıkan yangında dumanlar üst katları sardı. Otelde mahsur kalanlar oldu. Bir turist kadın, pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Çevredekiler de kadını kurtarmak için seferber oldu. Yan binadan kadına yardım etmek isteyenler aradaki panoyu kırmaya çalıştı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye mahsur kalan kadını merdiven uzatarak kurtardı. Yoğun duman oluşan yangında, otelde bulunanlar da dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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