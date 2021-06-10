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MEDYA

Ada Masalı 1. bölüm fragmanı

Ada Masalı dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Ada Masalı'nın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak? Ada Masalı 15 Haziran 2021 Salı akşamı Star'da...

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.

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