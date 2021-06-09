Erdoğan'ın 'Aç olanları siz doyuruverin' sözleri olay oldu! Muhalefet ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısındaki "Neymiş; millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin!" sözleri siyasette yeni bir tartışma başlattı. Muhalefet ne dedi?.. İşte ayrıntılar...

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısında ki sözleri sosyal medyayı salladı. Erdoğan, muhalefete yüklenirken, "Sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara, durmadan hep iftira. Neymiş; millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. İşçilerimize yaptık, esnafımıza yaptık. Bu konuda en ufak bir aksama söz konus değil. Yapılandırmaysa bütün yapılandırmaları yapıyoruz." dedi.

Erdoğan daha sonra da "Nankörlük parayla değil. Onlar nankörlüğe devam ediyorlar. Bunlar çıkmış millet aç diyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın bu sözlerine muhalefet tepki gösterirken, sosyal medyada #AçOlanlarıSizDoyurun tiketi TT listesinin zirvesine oturdu.

Kılıçdaroğlu: Doyuruyoruz zaten, sen batırdın biz koştuk...

Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, sosyal medya hesabından "Erdoğan 'Millet açsa onları da siz doyuruverin' demiş. Yapıyoruz zaten. Pandemide CHP'li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL destekle fakir fukaranın yanında oldu. Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin. AK Partili makul anne babalara, dürüst insanlara çağrımdır; artık bu düzene veda etme zamanınız gelmiştir. Vatanınıza karşı sorumluluğunuz budur" karşılığı verdi.

Akşener: Senin şirazen artık iyice kaydı Sayın Erdoğan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Erdoğan'ın o sözlerine Twitter hesabından tepki göstererek, "Senin şirazen artık iyice kaydı Sayın @RTErdogan. Milletinin zor durumuyla alay etmek, bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz. Sen hiç merak etme, ilk seçimde seni gönderip insanlarımızı onları mahkum ettiğin bu çileden kurtaracağız. Sen sandığı getir, biz gerisini hallederiz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, "Bu ülkede, yanlış politikalar nedeniyle aç ve yoksul bırakılan insanımızın karnını kimin doyuracağı tartışmalarının yapılmasından hicap duyuyoruz! Biz Saadet Partisi olarak, açlığın ve yoksulluğun tamamen ortadan kaldırıldığı bir Türkiye istiyor ve bunun için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.