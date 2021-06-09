ABD'de çıplak halde bar basan kadın ortalığı dağıttı!

ABD'nin Florida eyaletinde çırılçıplak bir kadın restoran basıp etrafı harabeye çevirdi. O anlar telefon kamerasıyla kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen olayda bir kadın restoranı çırılçıplak bastı. 53 yaşındaki Tina Kindred'ın barın üstünü altına getirirken çalışanlar tepsileri kalkan olarak kullandı. Müşteriler acil çıkış kapısından kaçtı.

Görgü tanıkları Kindred'ın kontrolden çıkmış gibi davrandığını söyledi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre restoranda barın tepesine çıkan çıplak kadın şişeleri yere fırlattı. Olay yerine gelen polise de saldıran kadın, bir polis tarafından güçlükle kontrol altına alınabildi. Kadının polislere de 3 şişe fırlattığı öğrenildi. Restoranın zemini tamamen kırık şişelerle ve cam parçalarıylda doldu. Öte yandan kadın yakalandığında bu cam kırıklarının üzerine yatırıldı.

Gözaltına alınınca hastaneye götürlen kadına yapılan testlerde herhangi bir uyuşturucu izine rastlanmadı. Kadın polislere verdiği ifadesinde amacının barı dağıtmak olduğunu itiraf etti.

İddiaya göre restoran çalışanları çıplak halde restorana gelen Kindred'a servis yapmayı reddetti. Bunun üzerine kadın ortalığı dağıttı.

Restorana verilen zararın maliyeti henüz bilinmiyor. Gözaltına alınan kadın ise 5 bin dolarlık bir kefalet belirlendi. Tina Kindred, önümüzdeki ay mahkemeye çıkarılacak.