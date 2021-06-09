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Hadi Özışık, iddiaların ardından ilk kez konuştu

Gerçekte neler oldu, Sedat Peker ile ilk olarak nasıl ve neden konuştu? Detayları tüm açıklığıyla anlatan Özışık, "Ben bir gazeteci olarak Sedat Peker’le konuştum, samimi oldum, mesafemi korumadım. Bu konudaki eleştirilerin tamamını kabul ediyorum. Zira ben hata yaptım" ifadelerini kullandı. Tüm detaylar videoda...

Son olarak Veyis Ateş'i hedef alan Sedat Peker, ilk tuzağı da Hadi Özışık'a kurmuştu. Hadi Özışık iddiaların ardından ilk kez konuşuyor. Gerçekte neler oldu, Sedat Peker ile ilk olarak nasıl ve neden konuştu? Detayları tüm açıklığıyla anlatan Özışık, "Ben bir gazeteci olarak Sedat Peker’le konuştum, samimi oldum, mesafemi korumadım. Bu konudaki eleştirilerin tamamını kabul ediyorum. Zira ben hata yaptım. Ancak ben şunu net bir şekilde söylüyorum, ne kimseyi sattım ne de vatanıma milletime ihanet ettim. Bu suçlamayı kabul etmiyorum, etmeyeceğim!" ifadelerini kullandı. 

"Rezil iddiayı reddediyorum"

-Ancak ben şunu net bir şekilde söylüyorum, ne kimseyi sattım ne de vatanıma milletime ihanet ettim.Bu suçlamayı kabul etmiyorum, etmeyeceğim. Hele hele içişleri bakanı Süleyman Soylu'ya kumpas kurduğum şeklindeki ağır iddiayı, CHP'li Özgür Özel'in iddia ettiği gibi Süleyman Soylu ile Peker arasında mesaj götürüp getirdiğim, ulaklık, kuryelik yaptığım yönündeki rezil iddiayı da tümüyle reddediyorum. Her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatacağım. 

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