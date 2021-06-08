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MEDYA

Ece Üner'i izlerken çileden çıktı! Ebru Polat ağzını bozup küfür etti

Cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, Ece Üner'in sunduğu haberleri izlerken yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu.

Sevgili ve ailesiyle sık sık paylaşımlar yapan ve gündeme dair yorum yapmaktan da çekinmeyen ünlü isim son olarak Ece Üner'i izlerken çileden çıktı. Üner'in sunduğu bir haberi gören Ebru Polat sinirlenip ağzını bozdu. Polat paylaşımında "Dışarıda ezik olanlar evde kadın döverler. Erkeklikleri kadınlara anca y.vşağa bak sen" dedi.

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