Safiye Soyman '10 yıldır gelemediğim evi' deyip Seda Sayan'ın lüks dairesinden paylaştı

Safiye Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan ile Miami'ye tatile gitti. Sayan'ın davetlisi olarak Amerika'ya giden Soyman, arkadaşının evinin balkonunda çektiği videoyu yayınladı.

Safiye Soyman'ı Miami'deki evine davet eden Sayan, arkadaşına okyanus turu yaptırdı. Tatilden keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Soyman, ' Bir yıllık deşarj oluyorum. İnşallah döndüğümüzde sahnelerimiz açılır" dedi.



Balkondan video çekmeye devam eden ünlü şarkıcı, "Burası sevgili Seda'cığımın on yıldır gelemediğim evi... 32'nci kat rezidans, bir tarafı okyanusa bir tarafı da göle bakıyor' ifadelerini kullandı. Amerika’yı yeniden keşfeden ikili bir süre daha orada kalacak.