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Komandolar gözyaşlarıyla Suriye'ye uğurlandı!

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Cerablus ilçesinde görev yapacak komandolar için Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından komandolar, kara yoluyla görev yerlerine dualarla uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Cerablus ilçesinde görev yapacak komandolar için Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Mehmetçiklerin "Komando Andı" okuduğu törende komandolar, ellerinde Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı. Törenin ardından komandolar, kara yoluyla görev yerlerine dualarla uğurlandı. Ailelerinden ayrılan komandolar için uğurlama töreninden göz yaşartan sahneler ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

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