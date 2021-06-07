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MEDYA

Kağıt Ev 8. bölüm fragmanı

Kağıt Ev dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Kağıt Ev'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kağıt Ev 7 Haziran 2021 Pazartesi akşamı Star'da...

Fırtına ailesinin 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken bu ihaneti fark etmez bile. 

Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür. 

Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de ailenin büyük oğlu Mert'tir. Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir. 

Fırtına ailesi; vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da zamanla öldüren bir cazibe figürüne dönüşecektir.

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