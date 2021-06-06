Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Balyalar tutuştu her yer alev alev

ADANA'da, plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde yangın çıktı. Bahçedeki plastik balyaların tutuşması üzerine yangın büyüdü...

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bahçedeki plastik balyaların tutuşması üzerine büyüyen yangına, bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemi sürüyor.