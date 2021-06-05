BIST 1.433
DOLAR 8,67
EURO 10,55
ALTIN 526,99
MEDYA

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! BBC sunucusu Shaun Ley alay konusu oldu

İhlas Haber Ajansı

İNGİLTERE merkezli haber kanalı BBC'nin spikeri Shaun Ley, haber sunarken pantolon yerine şort giydi.

İngiltere merkezli haber kanalı BBC'nin spikeri Shaun Ley, yaptığı değişiklik ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Haber bültenini sunmak üzere stüdyoda bulunan Ley, takım elbisesi giymiş gibi görünse de öyle olmadığı anlaşıldı. Ceketi ve kravatı ile haber sunmaya başlayan Ley'in pantolon yerine şort giymeyi tercih ettiği görüldü. Spikerin şortla kameraya yansıyan görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce kez görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Payitaht Abdülhamid final yaptı Abdülhamid'in ölüm döşeğindeki konuşması ekrana kilitledi
Bursa'da sokakta tacizci sapık paniği! Arkadan gelip kadınlara kabusu yaşattı
Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı
Akrep 25. bölüm fragmanı
Cam Tavanlar 1. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı
Çukur 131. bölüm ön izleme: 4. sezon 39. bölüm (Final)
Maraşlı 21. bölüm fragmanı
Aşkın Tarifi 1. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 40. bölüm fragmanı
Yorumlar