BIST 1.433
DOLAR 8,67
EURO 10,55
ALTIN 526,99
YEREL

Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişinin kurtarılma anları kamerada

İhlas Haber Ajansı

Şile'de serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye ekipleri jet ski ile gelerek kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Şile’de Feneraltı bölgesinde geçtiğimiz gün öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşanan sıcak hava sonrası 5 kişi serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denize girenler boğulma tehlikesi yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri jet ski ile geldi. Ekipler denizdekileri kurtardı. Kurtarma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı
Akrep 25. bölüm fragmanı
Cam Tavanlar 1. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı
Maraşlı 21. bölüm fragmanı
Aşkın Tarifi 1. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 40. bölüm fragmanı
Teşkilat 14. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Savaşçı 108. bölüm fragmanı
Manisa'da otomobilden fırlayan sürücü öldü
Yorumlar