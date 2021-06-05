BIST 1.433
DOLAR 8,67
EURO 10,55
ALTIN 526,99
MEDYA

Aşkın Tarifi 1. bölüm fragmanı

Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşkın Tarifi'nin bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak? Aşkın Tarifi Kız 7 Haziran 2021 Pazartesi akşamı Kanal D'de...

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek aşkın tarifi olmadığını anlayacaktır.

Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a 'aşk dersi' verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, aşkın tarifini bulabilecek midir, ya da aşkın tarifi var mıdır?

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Menajerimi Ara 40. bölüm fragmanı
Teşkilat 14. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Manisa'da otomobilden fırlayan sürücü öldü
Neymar'a milli takım kampında şok saldırı!
Erdoğan: "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjdeyi verdi!
Aynur Aydın ağlayarak isyan etti: Böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum
Ayça Erturan müjdeli haberi vermek için herkese sürpriz hazırladı bebek geliyor
Ermenistan'dan şoke eden görüntü! Azerbaycan'la savaşta ölen askerler 7 aydır torba içinde üst üste...
Erzincan'da ortalık karıştı! Savaşa gider gibi kavgaya koştular
Yorumlar