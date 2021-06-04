Ermenistan'dan şoke eden görüntü! Azerbaycan'la savaşta ölen askerler 7 aydır torba içinde üst üste...

Azerbaycan'a karşı giriştiği savaşı kaybettikten sonra iç karışıklığın devam ettiği Ermenistan'dan gelen bir haber dünyayı sarstı. Çatışmalarda ölen ermeni askerlerin bir hastanenin bodrumundaki morgda üstü üste yığılmış cesetlerinin görüntüsü ülkeyi karıştırınca Sağlık Bakanı'ndan itiraf geldi. 7 aydır öyle bekliyorlarmış...

Geçtiğimiz yılın eylül ayında başlayan ve Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan çatışmalardan sonra 10 Kasım 2020'de ateşkes anlaşması imzalamak zorunda kalan Ermenistan'da sular durulmuyor. Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın damadı, Ermenistan'ın eski Vatikan Büyükelçisi Mikayel Minasyan, savaşta 4 bin 750 Ermeni asker ve subayı kaybettiklerini, Savunma Bakanlığının bu konudaki raporunun Başbakan Paşinyan'a sunulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Ermenistan'ın asker kaybının Minasyan'ın açıkladığı rakamdan çok daha fazla olduğu vurgulanıyor. Sadece, Azerbaycan özel harekat unsurlarının Şuşa'yı işgalden kurtarmak için yüz yüze savaşa girmeleri nedeniyle şehrin çevresinden 600'den fazla Ermeni askerin cesedi Erivan yönetimine teslim edilmişti.

Ölen askerlerin cesetleri torbalar içinde üst üste morga atılmış...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada patlayan ve sadece Ermenistan'da değil dünyada da büyük şaşkınlıkla karşılanan bir haberse ülkeyi yeniden karıştırdı. Bir morgda çekildiği öne sürülen fotoğraflar kelimenin tam anlamıyla görenlerin kanını dondurdu. Başkent Erivan'da bulunduğu belirtilen Abovyan adlı tıp merkezinin bodrum katında çekilen görüntü, Karabağ savaşında öldürülen askerlerin vücut parçalarının bulunduğu plastik torbaları gösteriyor.

Hepsi ceset torbalarında bulunan askerlerin cesetleri üstü üste yığılmış bir şekilde morgda bekletilirken savaşta ölen 3 bin 29 askerin ismini yayınlayan Ermenistan, kayıpların resmi sayısını ise henüz açıklamadı.

7 aydır morgda öylece bekliyorlarmış...

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ermeni hükümetinin, Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerin cesetlerini plastik torbalara sarılı halde tam 7 ay boyunca morgun bodrumunda sakladığı ortaya çıktı. Bu görüntülerin ortaya çıkışıyla birlikte, Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan da açıklama yapmak ve durumu kabullenerek özür dilemek zorunda kaldı.

Sağlık Bakanı itiraf edip asker ailelerinden özür diledi

Sağlık Bakanı, cesetlerin bu şekilde tutulmuş olmasından dolayı asker ailelerinden özür dilerken cesetlerin kimlik tespiti için bekletildiğini ancak bu kadar süre bu şekilde tutulmasının kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi. Sağlık Bakanı Avanesyan, olay ile ilgili soruşturma başlatılacağını da söyledi. Durumdan bu olayla haberi olduğu iddia edilen Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise, sözcüsü Mane Gevorgyan aracılığıyla bir açıklama yaptı. Yaşananların kabul edilemez olduğunu söyleyen Gevorgyan, başbakanın sorumluların ortaya çıkarılması için resmi bir soruşturma başlatılması emrini verdiğini ifade etti.