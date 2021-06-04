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DÜNYA

Irak'ta şiddetli patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

IRAK’ın başkenti Bağdat’ta bir halk pazarından meydana gelen tüp patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezindeki Kazımiye bölgesinde yer alan bir halk pazarında patlamış mısır satan bir tezgahın kullandığı tüp aniden infilak etti. Halkın pazarda bulunduğu saatte meydana gelen şiddetli patlama sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yaralanmaların çoğunun patlama sonrası meydana gelen izdiham nedeniyle meydana geldiği öğrenilirken, olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yaralıların yarısının tedavi gördükten sonra taburcu edildiği aktarıldı.

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