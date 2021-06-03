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Yenidünya kebabı nasıl yapılır farklı lezzetler arayanlar bayılacak!

Gaziantep Mutfağı'nın sürprizlerinden biri daha: Yeni dünya kebabı! Bu tarifi mutlaka akşam yemeklerinizde değerlendirin deriz.

Meyve ve et gibi farklı tatları bir arada denemek istiyorsanız eğer yenidünya kebabı sizin için doğru bir tercih olacaktır. Pişmiş sarımsak ve suyunu salmış yenidünyanın bir arada ne kadar lezzetli olacağını denemeden tahmin etmeniz mümkün değil. Bu nedenle sizlere vereceğimiz bu tarifi mutlaka uygulamalısınız. İşte yenidünya kebabının yapılışı…


Malzemeler;

300 gram dana kıyma, 100 gram kuyruk yağı, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, Yeterince tuz, 1 kg Yeni dünya, 30 gram tereyağ, 15-20 adet sarımsak, 6 adet yeşil biber. 

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