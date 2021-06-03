Müge Anlı'yı çıldırtan olay! Üzerine yürüdü stüdyo birbirine girdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının olaylar çıktı. Müge Anlı’nın kısa sürede bulup ailesine müjdeli haberini verdiğini 23 yaşındaki Nebahat Astekin, canlı yayında muhabire saldırdı. Müge Anlı o anlarda çileden çıktı.

İstanbul Fatih, Yenikapı’da yaşayan 23 yaşındaki iki çocuk annesi Nebahat Astekin, 27 Mayıs tarihinde kayıplara karıştı. Psikiyatrik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen genç kadından 8 gündür haber alamayan endişeli ailesi, Müge Anlı’nın yolunu tuttu.

Kızlarının kaybını günler sonra öğrendiklerini söyleyen aile, damatları Hakan Astekin’in eşinin kaybıyla hiç ilgilenmediğini, üstelik de kayıp kadına, “Senin ölümün benim elimden olacak!” şeklinde tehditte bulunduğunu iddia etti. Ancak şüphelerin aksine araştırmacı gazeteci Müge Anlı, saatler içinde bulduğu kayıp kadının Aksaray’da olduğu müjdesini Nebahat Astekin’in acılı ailesine verdi.

Aldığı haber karşısında yüreğine su serpilen anne Zeytun Koçak, “Kızımı bu dolandırıcıdan da kurtarın” diyerek stüdyoda bulunan damadına tepki gösterdi.

Bunun üzerine öfkelenen Hakan Astekin, canlı yayın sırasında kayınvalidesine saldırmaya kalktı. Öfkeli damadın hareketleri karşısında sinirlenen Müge Anlı ise, “Sen niye yaşlı kadının üzerine yürüyorsun. Ne kadar ayıp, bu kadın senin kayınvaliden… Terbiyesiz insan” dedi.